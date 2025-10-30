پخش زنده
با تخصیص ۵۸۰ تن جو دامی به دامداران گنابادی، بخشی از نیاز دام های گناباد تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: با پیگیری های نماینده مردم گناباد و بجستان و حمایت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، ۵۸۰ تن جو دامی به دامداران شهرستان گناباد اختصاص یافت تا بخشی از نیازهای خوراک دام این منطقه تأمین شود.
اسماعیل قربانی افزود: جلسه کمیته کنترل خوراک دام با حضور مدیران عامل تشکل های دامی شهرستان تشکیل شده و نحوه توزیع سهمیه نهاده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است تا این نهاده دامی به صورت عادلانه در بین دامداران توزیع شود.