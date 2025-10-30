پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از مشارکت جمعی و بین دستگاهی برای مرمت امامزاده هارونیه اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، راهکارهای همکاری مشترک برای حفاظت، مرمت و احیای امامزاده تاریخی هارونیه اصفهان بررسی شد.
در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت تاریخی و معماری بینظیر بنای هارونیه، مقرر شد ادامه عملیات مرمتی و احیای این اثر ارزشمند با مشارکت جمعی دانشگاههای مرتبط با میراثفرهنگی، ادارهکل اوقاف و امور خیریه و شهرداری اصفهان انجام پذیرد.
کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه امامزاده هارونیه در هویت فرهنگی و مذهبی اصفهان، گفت: مرمت و ساماندهی این بنا نهتنها اقدامی بهمنظور حفاظت از میراث گذشتگان است، بلکه میتواند به رونق گردشگری مذهبی و فرهنگی در منطقه نیز کمک کند.
امامزاده هارونیه مربوط به قرن ۱۰ هجری قمری است و در شهر اصفهان، ضلع جنوبی میدان امام علی و روبروی مسجد و مناره علی واقعشده است.
قبل از بازسازی میدان عتیق، این مکان در خیابان هارونیه، یکی از پنج خیابان منتهی به میدان قیام (سبزهمیدان یا میدان کهنه) واقعشده بود.