به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس اداره راه و شهرسازی چادگان با بیان اجرای دو طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در دو شهر چادگان و رزوه و در یک سایت مشترک، افزود: مساحت زمین این طرح ها، در چادگان ۲۸ هکتار و رزوه ۱۰ هکتار است.

شهاب ایمری افزود: متقاضیان دریافت زمین در طرح نهضت ملی شهرستان ۷۶۳ نفر هستند که با بررسی‌های صورت گرفته ۶۱۱ نفر از این افراد واجد شرایط بودند.

به گفته وی تاکنون ۳۹۴ پلاک زمین به درخواست کنندگان تایید شده، تحویل داده شده است.

وی با عنوان اینکه مساحت هر پلاک زمین ۱۸۰ متر مربع است و واگذاری آن در هر ۲ طرح به یک نفر صورت می‌گیرد، گفت: مجوز ساخت زیربنا برای مالکان در شهر چادگان ۱۰۸ و شهر رزوه ۱۲۶ متر مربع است.

رئیس اداره راه و شهرسازی چادگان تعداد متقاضیان دریافت زمین در طرح جوانی جمعیت چادگان را ۷۰۰ نفر بیان و اعلام داشت: از این تعداد، ۲۱۲ نفر واجد شرایط بودند که برای آنها تشکیل پرونده شده است.

رییس راه و شهرسازی چادگان همچنین با اشاره به اینکه طی یک ماه آینده با این افراد قرارداد واگذاری زمین انعقاد خواهد شد، گفت: مساحت زمین و مجوز احداث زیربنا در این طرح، مشابه طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان است.

شهرستان چادگان در ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.