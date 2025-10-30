اولویت تخصیص ارز برای ارتقای فناوری در تولید لوازم خانگی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت تحول فناوری در صنعت لوازم خانگی گفت: اولویت مجلس، تخصیص ارز برای ارتقاء سطح فناوری و بهره مندی از هوش مصنوعی در تولید لوازم خانگی است.
آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
درباره استفاده از فناوریهای جدید در تولید صنعت لوازم خانگی گفت: امیدواریم کارخانجات و واحدهای تولیدی صنایع لوازم خانگی بتوانند با طرحهای تحقیق و توسعهای که در واحدهایشان دارند همتراز با فناوریهای روز دنیا پیش بروند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برخی سیاستهای حمایتی برای بهره گیری از حوزه هوش مصنوعی در تولید صنعت لوازم خانگی در نحوه تخیصیص ارز، ثبت سفارش و اعطای اعتبارات ارزی در تالار اولی که بانک مرکزی در اختیار دارد، دیده شده و جزء اولویتهایی است که مجلس شورای اسلامی با پیگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر آن تاکید دارد.
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: فناوریهای جدیدی در تولید لوازم خانگی در دنیا به کار گرفته شده است و متاسفانه برخی از این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شده و عرصه بازار را عملا به دست میگیرد هرچند مجلس شورای اسلامی قوانینی برای ممنوعیت ورود این کالاها را تصویب کرده، اما واردات کالاهای لوازم خانگی با فناوریهای روز، عرضه را برای تولیدکننده داخلی سخت میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که مجلس درباره ورود لوازم خانگی با فناوریهای جدید که به صورت قاچاق به کشور وارد میشود، کرده است این است که در دفتر تخصصی وزارت صمت و بانک مرکزی، اولویت تخصیص ارز برای ارتقاء سطح فناوری و بهره مندی از هوش مصنوعی در عرصه لوازم خانگی باشد.
وی با بیان اینکه در عرصه رقابت با کالاهای خارجی باید با به روزرسانی قطعات، خطوط تولیدی و استفاده از فناوری های روز صنعت لوازم خانگی را حفظ کنیم؛ افزود: وظیفهمان حفظ توان تولید داخلی است و اولویت تخصیص ارز برای واحدهایی خواهد بود که فناوریهای روز را در تولیداتشان به کار گیرند.
قاضی زاده هاشمی در ادامه اظهار داشت: در عرصههای مختلف صنایع لوازم خانگی همانند تولید بخاریهای گازی کم مصرف، چند واحد تولیدی در طرح صرفه جویی انرژی خوش درخشیدهاند و قدمهای موثری برداشتهاند به طوری که با تولید این نوع از بخاریهای گازی کم مصرف، ۴۰ درصد کاهش مصرف گاز را در زمستان شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به تعهد تولید ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گازی کم مصرف و جایگزینی با بخاریهای مستعمل تا پایان سال از سوی تولیدکنندگان، گفت: جایگزینی بخاریهای گازی کم مصرف منجر به کاهش مصرف گاز و بالا بردن بهره وری در کشور و از طرفی نجات دهنده صنایع کشور در فصل زمستان است.
قاضی زاده هاشمی در ادامه بیان داشت: در حوزه لوازم برقی باید طرحهای تحقیق و توسعهای را درباره تولید کولرهای برقی کم مصرف نیز هم پای بخاریهای گازی کم مصرف پیش ببریم، اما متاسفانه در این زمینه حرکت موثری رخ نداده است و انتظار مجلس از تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی، تولید با بهره وری بالا و توزیع گسترده کولرهای برقی کم مصرف برای صرفه جویی انرژی در کشور است.