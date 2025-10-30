به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان پلدشت در دیدار با فرماندار این شهرستان بمناسبت هفته سلامت با اعلام این که تعداد ۳۹۵۵۹ نفر از جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند گفت: این جمعیت شامل ۸۷ درصد جمعیت شهرستان پلدشت می‌باشد.

حامد صلصالی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد بیمه شده روستایی شهرستان ۳۶۵۳۷، تعداد بیمه شده کارمندی ۲۵۷۱، تعداد بیمه شده سایراقشار ۳۱۳ و تعداد بیمه شده بیمه ایرانیان ۱۳۸ نفر می‌باشد.

وی افزود: همچنین تعداد ۳۵ بیمار صعب العلاج نیز تحت پوشش بیمه سلامت پلدشت میباشد که ۳ بیمار پیوند کلیه، ۷ بیمار هموفیلی، ۵ بیمار‌ام اس، ۲۰ بیمار دیالیزی را شمال می‌شود.

صلصالی ادامه داد: از شهریور سال ۱۴۰۱ با پوشش هزینه درمان ۱۰۷ گروه بیماری فعالیت صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و نادر فعالیت خود را شروع نموده است که اکنون به ۱۳۳ بیماری تحت پوشش این صندوق رسیده است و در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان در کل استان هزینه درمانی افرادتحت پوشش این صندوق پرداخت شده است.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان پلدشت با بیان اینکه ۳ داروخانه، ۴ مطب پزشکی، ۱ مطب مامایی و ۱ آزمایشگاه تحت قرارداد بیمه سلامت در شهرستان پلدشت هستند ادامه داد: ۶ پزشک خانواده و ۹ مامای خانواده در ۵ مرکز بهداشتی شهرستان پلدشت برای ارائه خدمت فعالیت می‌نمایند.