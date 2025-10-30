پخش زنده
سرمربی تیم استقلال تهران در نشست خبری پیش از بازی با آلومینیوم اراک در نشست خبری حضور پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در نشست خبری پیش از بازی با آلومینیوم اراک گفت: آلومینیوم لیگ خوبی را سپری میکند، با ما در صدر جدول هستند و هم امتیاز هستیم. تیم پرانرژی و سختکوشی دارند، بازی سختی دوباره داریم. بازی خانگی داریم و برای سومین برد پیاپی به میدان میرویم. این گونه باید ادامه دهیم تا تمام امتیازات را بگیریم. هدف ما برای بازی فردا فقط سه امتیاز است. آنها ۴-۴-۲ یا ۵-۴-۱ بازی میکنند. در برابر تیم پیکان بازی آنها را دیدم، شاید برابر تیمهای بزرگ ۵-۴-۱ شروع کنند. باید هجومیتر باشیم. با جعفری ۴-۴-۲ بازی میکنند و توپ بلند برای او فراهم میکنند. هافبک و دفاعهای کناری باکیفیتی دارند. باید مراقب باشیم چرا که تاکنون قوی ظاهر شدهاند. نباید خطاهای الکی به آنها بدهیم. ما استقلال هستیم و بازی خانگی داریم و باید مسئولیت بازی را قبول کنیم و فرصت ایجاد کنیم و گل بزنیم.
سرمربی استقلال درباره خروج استقلال از بحران بیان کرد: کار من این است که مسئولیت قبول کنم و تصمیم بگیرم. این تیم نیاز به زمان دارد که خوب شود. در مسیر خوبی هستیم و جزئیات مشکل ساز بود. در بازی قبلی میتوانستند به ما یک گل بزنند و روی این کار کردیم و اکنون خوب هستیم. بیشتر گل میزنیم و کمتر اشتباه میکنیم. از نظر تهاجمی و دفاعی تیم بهتر شده و تیم پایدارتر شده است.
وی افزود: زمان کمک میکند، در همه باشگاهها همین است. همه بهتر میشوند. بازیکنان جدید سازگار میشوند و هماهنگی ایجاد میشود. برخی بازیکنان اکنون بازی نمیکنند چرا که روی فرم نیستند، اما در آینده کمک میکنند. فصل خیلی طولانی است. همه میدانند که میتوانند بازی کنند و همه سخت کار میکنند. برای همین رقابت بین تیمی به همراه احترام داریم.
ساپینتو درباره اضافه شدن وریا غفوری اظهار کرد: او مانند مربی و دستیار باتجربه است. به نظرم نباید از باشگاه بیرون میرفت. یک افسانه است و همه به او احترام میگذارند. از من خواست که به او فرصت بدهم و به باشگاه برگردد. من هم به آنهایی که مستحق هستند دوست دارم که فرصت بدهم. من و مدیرعامل خیلی خوشحال هستیم. خانه خودش است و گام به گام شغل جدید خود را شروع میکند. بعدها شاید بخواهد در شغل فوتبالی جدید فعالیت کند. خیلی خوشحال هستم که این فرصت را به او دادم که برگردد.
سرمربی استقلال درباره سعید سحرخیزان و گلزنی تیم بیان کرد: بحث زمان است، زمان به همه کمک میکند. زمان امروز است و باید گل بزنیم. فرآیندی را شروع کردیم و زیاد بازی نمیکند، اما هر روز بهتر و بهتر میشود. خیلی مهم است که قدم به قدم همه شروع کنند و گل بزنند. این مسئولیت بزرگ مهاجمان است. کار اصلی مهاجمان گلزنی است و وینگرها و هافبکها هم این مسئولیت را دارند. این ظرفیت را دارند و امیدوارم که همه بتوانند کمک کنند و گل بزنند که بازی را ببریم.
ساپینتو در پایان گفت: روزبه چشمی برای این بازی آماده نیست و شاید برای بعد از تعطیلات فیفادی برسد. ماشاریپوف خوب کار میکند، اگر روند خوب خود را ادامه دهد شاید در نیم فصل دوم برگردد که این قسمت خیلی برای من مهم است. اسماعیل قلی زاده، بازیکن جوانی است و من به او اعتماد دارم. سرعتی، قوی و تکنیکی است. خیلی خوشحال هستم که دارد پیشرفت میکند. یکی از استعدادهای ماست. استعداد دو موضوع دارد، یکی بحث مهارت و دیگری سختکوشی است. بازیکن متعهدی است و همه ویژگیها را دارد.
تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب رقابتهای هفته نهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ فردا (جمعه، ۹ آبان) میزبان آلومینیوم اراک است.