به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد سپهری‌راد با تشریح روند تعمیرات اساسی این دوره از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اظهار کرد: تعمیرات اساسی این دوره از واحد‌های قطعه یک آغاز و پس از گذشت حدود یک ماه و اتمام تعمیرات اساسی قطعه یک، تعمیرات اساسی واحد‌های فاز ۲ در دستور کار قرار گرفت، همچنین هم‌اکنون تعمیرات اساسی تمام واحد‌ها به جز واحد RFCC (واحد بنزین‌سازی) پالایشگاه شازند به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه این دوره از تعمیرات اساسی تفاوت‌های قابل‌توجهی با دوره‌های گذشته دارد و به‌نوعی بازسازی واحد‌ها انجام شد تا تعمیرات اساسی، افزود: بازسازی بخش رآکتور واحد RFCC ازجمله اقدام‌های مهمی است که نخستین بار در ایران و پس از گذشت ۱۰ سال انجام شد و تجربه‌ای بسیار ارزنده برای همکاران ما و شرکت‌های سازنده داخلی به همراه داشته است.

کاهش هزینه و زمان تعمیرات با بهره‌گیری حداکثری از نیروی داخلی

رئیس تعمیرات و نگهداری پالایشگاه شازند (ره) با اشاره به اینکه عملیات تعمیرات اساسی این دوره نه‌تنها سبب ارتقای دانش فنی و توانمندی داخلی شرکت شده، بلکه موفقیت‌هایی در تأمین قطعات و تجهیزات ساخت داخل نیز به همراه داشته است، بیان کرد: در طرح‌های تعمیرات اساسی اخیر از ۵ هزار نیروی انسانی متخصص در تعمیرات واحد‌های مختلف استفاده شده است که از این تعداد، ۳ هزار نفر از نیرو‌های متخصص داخلی بوده‌اند. این حجم از فعالیت‌ها و بهره‌برداری از توان داخلی سبب‌شده است هزینه‌های اجرایی به حداقل برسد و زمان تعمیرات نیز کاهش یابد.

سپهری‌راد با تأکید بر اینکه یکی از دستاورد‌های مهم تعمیرات اساسی این دوره، افزایش ضریب اطمینان واحد‌ها و کاهش قابل‌توجه آلایندگی‌هاست، بیان کرد: با این اقدام، پالایشگاه شازند قادر خواهد بود در چهار سال آینده بدون هیچ‌گونه نگرانی از بابت کیفیت تولید، به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه عمده فعالیت‌‍‍‌های تعمیرات اساسی این دوره با استفاده از توان داخلی انجام شده است، تصریح کرد: در برخی بخش‌ها همانند برنامه‌ریزی تعمیرات اساسی از شرکت‌های خارجی کمک گرفته شد، اما تمام جزئیات این طرح مانند بخش اجرا، مهندسی و ساخت تماماً بر پایه توان داخلی انجام شده که می‌تواند چشم‌اندازی بلندمدت برای پیشبرد طرح‌های آتی شرکت ایجاد کند.

نوسازی رآکتور و ریجنریتور نخستین بار در ایران

رئیس تعمیرات و نگهداری پالایشگاه شازند (ره) درباره چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های تعمیراتی گفت: یکی از چالش‌های بزرگ این پروژه، نوسازی و تعمیرات اساسی بخش رآکتور و ریجنریتور واحد‌ها بوده که نخستین بار در ایران انجام می‌شود. افزون بر این، در زمینه مهندسی و ساخت نیز گروه‌های داخلی توانسته‌اند بسیاری از فعالیت‌ها را به‌صورت خودکفا و بدون نیاز به همکاری با شرکت‌های خارجی انجام دهند.

سپهری‌راد به پرچالش‌ترین عملیات تعمیرات اساسی این دوره اشاره کرد و یادآور شد: جداسازی کلگی رآکتور از زمان‌برترین و پرچالش‌ترین بخش از تعمیرات بوده که به‌صورت کاملاً ایمن و موفق این کار را انجام شد.

وی افزود: واحد تی‌جی‌تی (TGT) یکی از واحد‌های مهم پالایشگاهی شازند است که نقش مؤثر و قابل‌توجهی در کاهش آلایندگی منطقه دارد که پس از گذشت ۱۳ سال و نخستین بار تعمیرات اساسی آن انجام شد.

تعمیرات ۱۰۰ درصد تجهیزات

رئیس تعمیرات و نگهداری پالایشگاه شازند (ره) با تبیین اینکه تعمیرات اساسی با این حجم و گستردگی پس از گذشت ۱۰ سال در این پالایشگاه انجام می‌شود، تأکید کرد: تاکنون حجم انجام عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه به این وسعت نبوده است، به‌گونه‌ای که در این دوره ۱۰۰ درصد از تجهیزات پالایشگاه تعمیر شده که تعمیرات اساسی ۵۰ درصد از واحد‌ها و تجهیزات پس از گذشت ۱۰ سال انجام شده است.

سپهری‌راد با تأکید بر اینکه تولید پالایشگاه پس از پایان تعمیرات حداقل ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، اظهار کرد: افزایش شیفت‌های کاری و تعداد نیرو‌های عملیاتی ازجمله اقدام‌هایی بود که به‌منظور کاهش زمان توقف تعمیرات اساسی انجام شد، چراکه طولانی‌تر شدن زمان تعمیرات تأثیر قابل‌توجهی در سوخت‌رسانی کل پالایشگاه در سال ۱۴۰۴ دارد.

وی درباره هزینه اجرای تعمیرات اساسی این مجتمع بزرگ پالایشگاهی گفت: این دوره از تعمیرات اساسی تاکنون ۶۰ میلیون دلار هزینه اجرایی داشته است و به‌زودی این هزینه‌ها با بهره‌برداری از واحد‌های بازسازی‌شده جبران می‌شود. خوشبختانه با همکاری و هماهنگی بخش‌های مختلف مانند مهندسی، تدارکات، ساخت و تجهیزات و تشکیل تیمی منسجم و هماهنگ، تعمیرات اساسی این دوره با موفقیت پشت سر گذاشته شد.