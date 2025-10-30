به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمدرضا رحمانی با اشاره به دریافت خبری مبنی بر قوع یک فقره قتل مردی ۶۷ ساله با ضربات چاقو در این شهرستان، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ، کارآگاهان آگاهی با بررسی آثار و علائم به جامانده در صحنه وقوع جرم ، سرنخ‌هایی به دست آوردند گفت: پس از تحقیقات لازم کارآگاهان آگاهی به همسر ۳۹ ساله مقتول مظنون شده و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: همسر مقتول اعتراف کرد که با اجیر کردن مردی ۲۴ ساله به علت اختلافات خانوادگی نقشه قتل همسرش را کشیده است.

فرمانده انتظامی سیاهکل با بیان اینکه با اعترافات همسر مقتول، قاتل حین خروج از استان با هماهنگی قضائی شناسایی و با تیراندازی پلیس به صورت سطحی زخمی و دستگیر شد گفت : قاتل در اعترافات خود اعلام کرد که با وعده دریافت یک دستگاه خودرو از همسر مقتول مرتکب قتل شده است.

سرهنگ محمدرضا رحمانی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.