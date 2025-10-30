به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ محرم خوش روش گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق موفق به کشف ۶۴۰ کیلوگرم آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع در یکی از واحد‌های صنفی شدند.

او افزود: کارشناسان ارزش تقریبی محموله کشف شده را بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که محموله کشف شده به یگان انتظامی منتقل شد.

سرپرست انتظامی شهرستان نهاوند گفت: در این زمینه یک نفر متهم با تشکیل پرونده قضائی تشکیل و به اداره تعزیرات معرفی شد.