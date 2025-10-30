محیطبانان در راه حفاظت از تنوع زیستی کشور با چالشهای زیادی روبهرو هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما درحالیکه محیطبانان در خط مقدم حفاظت از تنوع زیستی فعالیت میکنند، گزارشها نشان میدهد این قشر با چالشهایی جدی روبهرو هستند که نیازمند توجه فوری مسئولان است.
به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از اولویتهای دولت ارتقای توانمندی محیطبانان، تجهیز مناطق حفاظتشده به فناوریهای نوین و تبدیل مدل مدیریت از «تکمحوری» به مدل چهاربعدی «حفاظت – احیا – پایش – بهرهبرداری پایدار» است.
با اینحال، کمبود تجهیزات مناسب (وسایل نقلیه، موتورسیکلتهای مناسب، بیسیم)، نیروی کار کافی و تسهیلات معیشتی برای محیطبانان همچنان بهعنوان موانع اصلی مطرح شدهاند.