در این نشست، مردم ضمن بیان مشکلات و دغدغههای خود در زمینههای مختلف، خواستار توجه بیشتر مسئولان به رفع نیازهای منطقه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، میز خدمت با حضور نماینده شهرستان سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار ، و رؤسای ادارات شهرستان در دهستان خرارود برگزار شد.
مسئولان نیز پس از شنیدن مسائل مطرحشده، برای پیگیری و رفع مشکلات اهالی برنامهریزی و تصمیمگیری کردند.