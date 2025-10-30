در این نشست، مردم ضمن بیان مشکلات و دغدغه‌های خود در زمینه‌های مختلف، خواستار توجه بیشتر مسئولان به رفع نیاز‌های منطقه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، میز خدمت با حضور نماینده شهرستان سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار ، و رؤسای ادارات شهرستان در دهستان خرارود برگزار شد.

مسئولان نیز پس از شنیدن مسائل مطرح‌شده، برای پیگیری و رفع مشکلات اهالی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کردند.