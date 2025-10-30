پلیس در عملیاتی مشترک با شرکت برق، ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز را در محمودآباد کشف و یک نفر را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی محمودآباد از کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد و گفت: ارزش این دستگاه‌ها ۱۲ میلیارد ریال است.

سرهنگ سید جعفر افضلی گفت: پس از دریافت خبر، مأموران پلیس آگاهی با همراهی نیروهای شرکت برق به محل مورد نظر رفتند و این دستگاه‌ها را کشف کردند.

به گفته وی، یک مرد ۳۹ ساله در این رابطه به مرجع قضایی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی محمودآباد از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.