به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کفیل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: اجلاسیه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس این شورا با حضور مسئولان کشوری، استانی، نخبگان فرهنگی و اعضای شوراهای شهرستانی در محل سالن پژوهش‌ های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد.

حمیدرضا آتشی افزود: در اجلاسیه شوراهای فرهنگ عمومی استان، حجت الاسلام والمسلمین سیدقاسم یعقوبی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان، مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه و نایب رئیس شورا و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیشابور حضور داشتند.

وی خاطر نشان کرد: کتاب «شناسنامه هویتی نیشابور بزرگ، دیار سلسله‌ الذهب» توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی و مرکز مطالعات و پژوهش‌ های فرهنگی تهیه و تنظیم شده است.

آتشی گفت: در پایان این اجلاسیه، رونمایی از کتاب «شناسنامه هویتی نیشابور بزرگ، دیار سلسله‌ الذهب» با حضور قادر آشنا مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، اعضای شورای اطلاع‌ رسانی استان، فرمانداران و ائمه جمعه استان انجام شد.

وی ادامه داد: این کتاب با هدف معرفی ابعاد هویتی، فرهنگی و تاریخی نیشابور و برجسته کردن جایگاه آن به عنوان «دیار سلسله‌ الذهب» تدوین شده است و مورد توجه کارشناسان، پژوهشگران و علاقه‌ مندان به تاریخ و فرهنگ این منطقه قرار گرفته است.

آتشی بیان کرد: رونمایی از این کتاب در قالب اجلاسیه شوراهای فرهنگ عمومی، گامی مهم در جهت ثبت و ترویج هویت فرهنگی نیشابور و سایر شهرستان‌ های استان خراسان رضوی محسوب می‌ شود.