به گفته دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شیوه نامه استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مولد» که در این شورا مطرح شده، قرار است در فضای گستردهتر نخبگانی و با مشارکت فعال نسل جوان مورد بحث قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی باقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به ضرورت اجرای سند ملی هوش مصنوعی و تبیین رویکردهای جدید در این حوزه گفت: «جهان آینده به دو بخش تقسیم خواهد شد؛ جهانِ برخوردار از هوش مصنوعی و جهانِ بهرهبردار از آن. بر همین اساس، لازم است سهم و نقش کشورمان در این عرصه هرچه پررنگتر باشد.»
او با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی در تمامی لایههای حیات اجتماعی و علمی حضور دارد، گفت: «از اقتصاد و کسبوکار تا علم، فناوری، صنعت، معدن، سلامت و حتی حوزههای امنیتی و دفاعی، هوش مصنوعی نقشی کلیدی ایفا میکند. از این رو، توجه دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مسئله کاملاً منطقی و ضروری است.»
طاهرینیا گفت: «منطق سیاستگذاری و جایگاههای قانونی و حقوقی کشور باید در این مسیر مورد توجه باشد و مبنای کار، قانون خواهد بود تا همه نهادها بر پایه آن عمل کنند.»
بررسی بسته پیشنهادی فرهنگستان علوم درباره استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مولد
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آخرین نشست ستاد گفت: «در ادامه سلسله مباحث مرتبط با هوش مصنوعی، بسته پیشنهادیای از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران دریافت شد که عنوان آن «شیوه نامه استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مولد» است.»
طاهری نیا توضیح داد: «این بسته با هدف ارتقای کیفیت، صحت، اصالت و صداقت پژوهش تدوین شده است. در این شیوه نامه تأکید شده که اصالت پژوهش در کار انسانی نهفته است و هرچند هوش مصنوعی مولد توانمندیهای شگرفی در تولید محتوا دارد، اما نباید جایگزین پژوهشگر انسانی شود.»
تعامل نخبگان و جوانان در تکمیل بسته پیشنهادی
طاهرینیا درباره روند بررسی این بسته توضیح داد: «به دلیل اهمیت موضوع، مقرر شد این بسته در فضای گستردهتر نخبگانی و با مشارکت فعال نسل جوان مورد بحث قرار گیرد؛ چراکه جوانان بیشترین تعامل را با فناوریهای هوش مصنوعی دارند و ایدههای نو و بهروزی ارائه میکنند.»
او از برگزاری یک سمینار علمی به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس خبر داد و گفت: «این سمینار با فراخوان عمومی برای متخصصان، استادان، پژوهشگران و سایر ذینفعان برگزار خواهد شد تا شیوه نامه پیشنهادی مورد بررسی و نقد قرار گیرد.»
به گفته طاهری نیا، یکی از رویکردهای اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری، استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و مشارکت دانشگاهیان است. این سیاست با برگزاری نشستها، سمینارها و رویدادهای علمی دنبال خواهد شد.
همکاری بینالمللی در حوزه اخلاق و استانداردهای هوش مصنوعی
طاهرینیا در بخش دیگری از صحبت های خود از برنامهریزی برای همکاری با نهادهای بینالمللی خبر داد و گفت: «در تدوین شیوه نامه استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مولد، پیشنهاد شد با مجامع بینالمللی از جمله سازمان همکاریهای هوش مصنوعی که اخیراً در حال تأسیس است، تعامل مؤثر برقرار شود تا از ظرفیت این شبکه جهانی برای ارتقای استانداردها و اخلاق پژوهش بهرهبرداری شود.»
او درباره به نتیجه رسیدن این بسته پیشنهادی گفت: «نتیجه بررسیها و اصلاحات نهایی این بسته پس از جمعبندی در نشستهای علمی، در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و بنا بر صلاحدید اعضای محترم شورا درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.»
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سند ملی هوش مصنوعی و مشارکت نخبگان، در مسیر توسعه بومی و اخلاقمدار این فناوری گام برمیدارد.