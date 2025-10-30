به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم سومین روز شهادت سرهنگ دوم شهید میثم علیخواه فردا جمعه ۹ آبانماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مصلی شهرستان املش برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور خانواده معظم شهدا ، فرماندهان انتظامی و نظامی ، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان املش و با سخنرانی حجت‌الاسلام حسین علم‌الهدی برگزار خواهد شد.

شهید میثم علی خواه ۶ مهر در درگیری مستقیم با اراذل و اوباش مسلح به سلاح جنگی در شهرستان لاهیجان ، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

