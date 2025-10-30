به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اینکه با توجه به وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو باشیوه و شگرد مشابه، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ رشت با بررسی صحنه‌های وقوع سرقت، اقدامات فنی و تخصصی، سارق را که با یک دستگاه پژو پارس اقدام به سرقت از محتویات خودرو می‌نمود، شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات نامحسوس و غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه اموال سرقتی کشف شده از سارق به مالکان بازگردانده شد، افزود: سارق ۳۱ ساله در تحقیقات پلیس تاکنون به ۲۳ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.