سرهنگ خواجه پور گفت:تصویر فرد مظنون به ارتکاب قتل در سیرجان از طریق منابع معتبر استخراج و با مجوز قانونی جهت شناسایی عمومی منتشر می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در اجرای دستور مقام قضایی و بهمنظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل واقعشده در حوزه قضایی شهرستان سیرجان، تصویر فرد مظنون به ارتکاب این جنایت از طریق منابع معتبر استخراج و با مجوز قانونی جهت شناسایی عمومی منتشر می شود.
سرهنگ خواجه پور، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان، در این خصوص گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در محدوده شهرستان سیرجان و با توجه به بررسیهای مقدماتی صورتگرفته توسط پلیس آگاهی، تصویر مظنون اصلی پرونده با دستور مقام قضایی در فضای مجازی منتشر شده تا فرآیند شناسایی و دستگیری وی با مشارکت شهروندان تسهیل گردد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان افزود: از کلیه شهروندان گرامی تقاضا میشود در صورت شناسایی فرد مذکور یا در اختیار داشتن هرگونه اطلاعات مرتبط با هویت، محل اختفا یا ارتباطات احتمالی وی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا مراجعه حضوری به پلیس آگاهی شهرستان سیرجان اطلاع دهند