به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی مسابقات وزنه برداری بازی‌های آسیایی بحرین، مهسا بهشتی در دسته ۷۷+ کیلوگرم از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران به روی تخته رفت و به رقابت با چهار وزنه بردار از کشور‌های چین تایپه، ازبکستان، کره جنوبی و چین پرداخت. بهشتی

در حرکت اول وزنه ۹۷، در حرکت دوم وزنه ۱۰۲ و در حرکت سوم وزنه ۱۰۵ کیلوگرم را بالای سر برد و مدال برنز یکضرب را به دست آورد.

بهترین رکورد بهشتی امسال در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران کیلوگرم ۹۶ کیلوگرم در یکضرب بود. در این دسته وزنی ونگ‌ژون‌هو از. چین با مهار وزنه ۱۱۵ کیلوگرم رکورد بازی‌های آسیایی نوجوانان را شکست و طلا گرفت و کیم از کره جنوبی با رکورد ۱۰۶ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

بهشتی در دو ضرب حرکت اول وزنه ۱۲۸، در حرکت دوم وزنه ۱۳۴ و در حرکت سوم وزنه ۱۳۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در رده چهارم این مسابقات قرار گرفت.