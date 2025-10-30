به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای لتگاه از توابع بخش لالجین شهرستان بهار، به‌واسطه تلاش‌های مردمی و اقتصاد پویا، به یکی از شاخص‌ترین روستا‌های کشور در زمینه اشتغال‌زایی تبدیل شده است؛ تا جایی که امروز از آن با عنوان «روستای بدون بیکار» یاد می‌شود.

در این روستا ۳۳۳ کارگاه تولید جوراب بافی فعال است که روزانه ۱۷ تن جوراب تولید می‌کنند.