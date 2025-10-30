پخش زنده
نخستین جشنواره فروش جوراب در روستای لتگاه با هدف ایجاد زمینه برای معرفی توانمندیهای محلی در حوزه پوشاک و منسوجات تا نهم آبان در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستای لتگاه از توابع بخش لالجین شهرستان بهار، بهواسطه تلاشهای مردمی و اقتصاد پویا، به یکی از شاخصترین روستاهای کشور در زمینه اشتغالزایی تبدیل شده است؛ تا جایی که امروز از آن با عنوان «روستای بدون بیکار» یاد میشود.
در این روستا ۳۳۳ کارگاه تولید جوراب بافی فعال است که روزانه ۱۷ تن جوراب تولید میکنند.