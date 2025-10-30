به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ سهراب صفری گفت: ماموران پاسگاه انتظامی ملاسرا حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون گاز حامل شن و ماسه مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته از این خودرو ۶ تن شن و ماسه رودخانه‌ای که به صورت غیرمجاز برداشت شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت با اشاره به معرفی متهم ۴۱ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی گفت: کارشناسان ارزش شن و ماسه کشف شده را ۷۰ میلیون ریال برآورد کردند.