حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی و سیستمی شدن
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی و سیستمی شدن گفت:بیش از ۶۵ درصد درآمد دولت از محل مالیات تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سید محمدهادی سبحانیان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار کرد:امروز نظام مالیاتی کشور به صورت جدی به سمت سیستمی شدن پیش میرود و این موضوع نهتنها شفافیت را افزایش داده بلکه روند فعالیتهای اقتصادی را نیز تسهیل کرده است. در حال حاضر رشد درآمدهای مالیاتی قابلتوجه بوده و بیش از ۶۵ درصد از درآمد دولت از محل مالیات تامین میشود.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی در تمامی شاخصها افزایش داشته است. بهبود فضای کسبوکار یکی از دغدغههاست و در همین راستا، نشستهای متعددی با فعالان و بزرگان حوزه اقتصاد برگزار کردهایم. موضوعات مربوط به اصناف نیز در این جلسات مطرح و در حال پیگیری است.
وی با اشاره به حمایت دولت از اصناف گفت: به منظور کمک به بخش خصوصی و درک شرایط اقتصادی، با حمایت مستقیم رئیسجمهور، اخذ مالیات از اصناف در خرداد ماه به تعویق افتاد و هیچ مالیاتی از آنان دریافت نشد. این تصمیم در راستای حمایت از بخش خصوصی و حفظ آرامش مالیاتی اتخاذ شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: طی امسال برای نخستینبار در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۳ همت مالیات وصول شد که این امر به دلیل سیستمی شدن صورتحسابها و ثبت الکترونیکی اطلاعات مالیاتی محقق شد. هدف ما این است که مودیان بدون مراجعه حضوری بتوانند تمامی خدمات مالیاتی خود را بهصورت الکترونیکی انجام دهند. خوشبختانه امسال آرامش مالیاتی در میان اصناف بهطور محسوسی افزایش یافته است.
سبحانیان ضمن تاکید بر آمادگی زیرساختهای نظام مالیاتی اظهار کرد: زیرساختها صددرصد آماده است، هرچند ممکن است در مواردی ایراداتی وجود داشته باشد که ما تلاش کردهایم با تمدید مهلتها و اصلاحات سیستمی آن را برطرف کنیم.
وی درباره صورتحسابهای الکترونیکی گفت:از ابتدای دی ماه امسال طبق قانون صورتحسابهای کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت و تمام اصناف باید از نظام فاکتور و صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مبارزه با سوداگری تشریح کرد: این قانون با هدف مقابله با فرار مالیاتی به تصویب رسیده است. بر اساس آن چنانچه کسی بخواهد از حسابهای غیرتجاری برای فرار مالیاتی استفاده کند، این موضوع از طریق حسابهای دیگر قابل شناسایی است؛ هرچند زمان دقیق اجرای عملیاتی آن هنوز مشخص نیست.
سبحانیان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما در دو سال اخیر بر این بوده است که نظام مالیاتی کشور مسیر صعودی خود را با حفظ ثبات و بدون شتابزدگی طی کند.
وی با تاکید بر قانونمداری در نظام مالیاتی افزود: نباید حتی یک ریال خارج از قانون از مردم دریافت شود. اگر چنین موردی وجود داشته باشد، مورد تایید سازمان نیست و هیچ مبنای قانونی ندارد. ما در گذشته با نظامی سنتی مواجه بودیم، اما اکنون به سمت نظامی مدرن و هوشمند در حرکت هستیم.
وی با اشاره به سیاست دولت و مجلس در حمایت از تولید گفت: یکی از اقدامات مهم در این راستا، کاهش نرخ مالیات بخش تولید به زیر ۱۵ درصد بوده است. در عین حال شرکتهای بزرگی وجود دارند که نرخ مالیاتی آنها تنها دو تا سه درصد است که این مسئله باید اصلاح شود. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در ایران از جمله نرخهای پایین در سطح جهانی است اما عدالت مالیاتی ایجاب میکند که شرکتهای بزرگ نیز متناسب با درآمد واقعی خود مالیات بپردازند.
سبحانیان گفت: در نظام مالیاتی جدید، مفاهیم تازهای مانند مودی خوشنام و سامانه مودیان نقش کلیدی دارند. ما ۱۲ نوع صورتحساب تعریف کردهایم و باید اطمینان حاصل شود که در حسابهای تجاری، وجوه غیرتجاری واریز نشود. هدف ما استقرار نظامی شفاف، منصفانه و کارآمد است که هم دولت و هم مردم از آن منتفع شوند.