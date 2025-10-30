به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سومین نشست هم اندیشی مسئولان قضایی استان که با حضور مدیران، دادستان‌ ها و روسای حوزه های قضایی استان برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت اجرای سیاست‌ های دستگاه قضایی با محوریت سند تحول و تعالی از جمله در زمینه: کنترل ورودی پرونده ها، کاهش موجودی پرونده های قضایی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، گواهی حصر وراثت، نحوه رسیدگی جدید به پرونده های تصادفات، طرح پایش زندانیان، امنیت روانی و پایش فضای مجازی، نظارت بر پارکینگ های خودرویی، نظارت بر بازار، کنترل مجرمان حرفه ای، ساماندهی مشاوران املاک و چند موضوع دیگر طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست هچنین بر لزوم تمرکز هر چه بیشتر حوزه های قضایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، دفاع از حقوق عامه و ترویج فرهنگ صلح و سازش تاکید شد.

در حاشیه این نشست، از جمعی از قضات و کارکنان برتر تجلیل شد.