به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غبار محلی، گاهی وزش باد و مه رقیق صبحگاهی پدیده‌های مورد انتظار در این مدت خواهد بود.

در روز‌های یکشنبه و دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان مواج پیش بینی می‌شود.

در ۲۴ ساعت آینده آسمان غالباً صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی است.

جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت است.

ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر است.