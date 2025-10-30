به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: با دریافت خبری مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال (ماینر) گروهی ماموران انتظامی کلانتری ۲۲ به محل گزارش شده اعزام شدند و در بازدید از آنجا پنج دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه متعلقات آن را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های کشف شده ۷ میلیارد ریال برآورد شده و در این خصوص متهم ۵۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی ناترازی برق، فعالیت غیرقانونی مزارع استخراج رمز ارز‌ها یا همان ماینر‌ها است، گفت: برخورد با استخراج غیرقانونی ارز‌های دیجیتال، کشف و جمع‌آوری آنها با جدیت و به طور مستمر انجام می‌شود.