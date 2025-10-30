

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نخستین رزمایش حادثه شیمیایی استان یزد که در شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد برگزار شد، گزارش فرضی نشت حدود شش‌هزار لیتر اسید سولفوریک از یک واحد صنعتی این شهرک اعلام و بلافاصله هماهنگی‌های لازم برای کنترل و مهار وضعیت از سوی مسئولان شهرک و دستگاه‌های خدمات‌رسان آغاز شد.

مدیر کل پدافند غیر عامل استان یزد گفت: در این رزمایش، تیم‌های امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس، محیط زیست و نیرو‌های پدافند غیرعامل با حضور در محل حادثه روند مقابله با آلودگی شیمیایی، نجات مصدومان و پاکسازی نقاط آلوده را اجرا کردند.

خاکباز افزود: بر اساس سناریوی رزمایش، نشت اسید موجب آسیب فرضی به چند کارگر شد که تیم‌های امدادی عملیات انتقال و درمان آنان را انجام دادند.

با تشکیل اتاق عملیات و مدیریت بحران در محل، از گسترش آلودگی و بروز خسارات بیشتر پیشگیری شد و اقدامات لازم برای خنثی‌سازی و جمع‌آوری ماده شیمیایی انجام گرفت.

این رزمایش همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با حضور سردار قمی معاون بسیج و استان‌های سازمان پدافند غیرعامل، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و مدیران عامل شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد.

هدف اصلی این رزمایش، ارتقای سطح آمادگی نیرو‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان در برابر حوادث شیمیایی و سنجش میزان هماهنگی در مدیریت بحران‌های صنعتی عنوان شده است.