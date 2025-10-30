به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در همایش گرامیداشت یک هزار شهید بسیج اصناف استان قم که با حضور سردار غلامرضا حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور ،فرماندهان، مسئولان اتاق اصناف، روسای اتحادیه‌ها و جمعی از بسیجیان برگزار شد ، از خانواده ۵ شهید جنگ ۱۲ روزه احسان قاسمی،غلامحسن رکن آبادی ، احمد زاهدی، محمدرضا توحیدیان و رمضانعلی جابری نیز تجلیل شد .

حسین کاجی از راویان دفاع مقدس در این مراسم به بیان خاطراتی از راه و سیره شهدای دفاع مقدس و وصایای آنها پرداخت.