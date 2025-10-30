به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ دادستانی کل استانبول در چارچوب تحقیقات در مورد این پرونده موسوم به "استانبول متعلق به توست" برای چهار نفر دیگر شامل دو برنامه نویس رایانه و دو پرسنل مرکز هماهنگی ارتباطات شهرداری حکم بازداشت صادر کرد.

در ادعانامۀ دادستانی کل استانبول این افراد متهم به دادن اطلاعات شخصی میلیون‌ها شهروند استانبولی به سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های خارجی از طریق برنامۀ هوشمند "استانبول متعلق به توست" هستند.

در بیانیه دادستانی آمده است: به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد سازمان تبهکاری سود محور که توسط اکرم امام اوغلو (شهردار معزول و محبوس استانبول) تأسیس شده، دستور بازداشت برای ۴ مظنون صادر شد، که دو نفر از آنها در بخش برنامه‌ریزی شهرداری کلانشهر استانبول و دو نفر در مرکز هماهنگی ارتباطات کار می‌کنند.

ارتباط این افراد با این پرونده در مورد نشت اطلاعات شخصی و اطلاعات مکانی ۴.۷ میلیون کاربر برنامه به دو کشور خارجی از طریق برنامه‌ای به نام "استانبول متعلق به توست"؛ فروش اطلاعات شخصی و اطلاعات مکانی ۳.۷ میلیون کاربر برنامه در "وب تاریک"؛ و پردازش و نشت اطلاعات صندوق‌های رأی ۱۱ میلیون شهروند از طریق یک برنامه فرعی به نام "شهرداری استانبول، خانۀ من" و همچنین ارتباط آنها با رهبران سازمان شناسایی و مشخص شد که این چهار نفر در پردازش و ارسال داده‌ها به خارج از کشور دست داشته‌اند.

در پایان این بیانیه گفته شده است، این مظنونین به علت فعالیت‌های غیرقانونی دستگیر شدند.