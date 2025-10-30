متقاضیان حج تمتع در کهگیلویه وبویراحمد بخوانند
دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ دی، ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ نیز میتوانند برای حج تمتع ۱۴۰۵ پیشثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرحج وزیارت استان اعلام کرد: علاوه بر اولویتهای قبلی، دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ دی، ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ نیز میتوانند برای حج تمتع ۱۴۰۵ پیشثبتنام کنند.
متقاضیان واجد شرایط باید با مراجعه به سامانه My.haj.ir نسبت به پیشثبتنام و واریز وجه طبق ضوابط اعلامشده اقدام نمایند.
با تکمیل ظرفیت هر مرحله، ثبتنام متوقف خواهد شد.
آغاز پیشثبتنام:
۱-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰از ساعت ده صبح روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۹،
۲-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵از ساعت ده صبح روز شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۳،
۳-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۶.
لازم به ذکر میباشد کلیه اولویتهای اعلام شده تاتاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰می توانند باتوجه به محدودیت زمانی به سامانه My.haj.ir مراجعه وپیش ثبت نام خود را انجام دهند.
سید محسن قوامینژاد، گفت: جهت ثبت نام حج تمتع سال ۱۴۰۵، ازخانوادههای معظم شهدا جانبازان، آزادگان، همسران آنان و همچنین والدین، همسران و فرزندان درخواست کرد باتوجه به فراخوان اعلام شده این عزیزان میتوانند برای دریافت سهمیه حج تمتع به حوزه فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مراجعه کنند.