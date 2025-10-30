دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ دی، ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ نیز می‌توانند برای حج تمتع ۱۴۰۵ پیش‌ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرحج وزیارت استان اعلام کرد: علاوه بر اولویت‌های قبلی، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ دی، ۱۵ بهمن و ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ نیز می‌توانند برای حج تمتع ۱۴۰۵ پیش‌ثبت‌نام کنند.

متقاضیان واجد شرایط باید با مراجعه به سامانه My.haj.ir نسبت به پیش‌ثبت‌نام و واریز وجه طبق ضوابط اعلام‌شده اقدام نمایند.

با تکمیل ظرفیت هر مرحله، ثبت‌نام متوقف خواهد شد.

آغاز پیش‌ثبت‌نام:

۱-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰از ساعت ده صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۹،

۲-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵از ساعت ده صبح روز شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۳،

۳-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۶.

لازم به ذکر می‌باشد کلیه اولویت‌های اعلام شده تاتاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰می توانند باتوجه به محدودیت زمانی به سامانه My.haj.ir مراجعه وپیش ثبت نام خود را انجام دهند.