هیجان مستند با مجموعه مستند «فرار بزرگ»، از دهم تا هجدهم آبان، بجز جمعه، ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه مستند به عملیات‌های معروف فرار از زندان در سراسر جهان می‌پردازد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ورایتی، افراد مرتبط با نهاد‌های رژیم صهیونیستی که از دولت این رژیم بودجه می‌گیرند از شرکت در جشنواره‌ ایدفا در سال جاری محروم شده‌اند.

طبق گفته‌ دبیر هنری جشنواره‌ ایدفا، ایزابل آراته فرناندز؛ اگر پروژه‌ای پیوند آشکاری با دولتی داشته باشد که در نقض جدی حقوق بشر نقش دارد معمولاً انتخاب نمی‌شود.