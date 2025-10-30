با تلاش و هماهنگی‌های انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری کشورمان، ۲۱ ایرانی محکوم به حبس در زندان‌های ترکیه امروز در مرز بازرگان تحویل مقامات ایرانی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ «محمدحسن حبیب اله زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در خصوص انتقال زندانیان ایرانی در ترکیه اظهار داشت: با تلاش و هماهنگی‌های انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری کشورمان، ۲۱ ایرانی محکوم به حبس در زندان‌های ترکیه امروز در مرز بازرگان تحویل مقامات ایرانی شدند تا باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان‌های داخل کشور سپری نمایند.

وی افزود: بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، روند انتقال زندانیان ایرانی واجد شرایط که در زندان‌های ترکیه محبوس می‌باشند در جریان بوده و در این رابطه بهمن ماه سال گذشته نیز ۲۷ محکوم که در حال گذراندن محکومیت خود بودند، به کشور منتقل شدند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه گفت: بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، روند انتقال زندانیان ایرانی واجد شرایط که در زندان‌های ترکیه محبوس می‌باشند در جریان بوده و در این رابطه بهمن ماه سال گذشته نیز ۲۷ محکوم که در حال گذراندن محکومیت خود بودند به کشور منتقل شدند.

مصاحبه شونده محمدحسن حبیب الله زاده - سفیر ایران در ترکیه