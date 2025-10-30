پخش زنده
انگلیس و قطر روز پنجشنبه توافق دفاعی جدیدی را در حوزههای زمینی، هوایی و دریایی امضا کردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که این توافق در جریان سفر «جان هیلی» وزیر دفاع این کشور به دوحه و در دیدار با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر به امضا رسیده است. در چارچوب این توافق که «تضمین همکاری دفاعی پیشرفته» نام گرفته، دو کشور متعهد شدند، سطح هماهنگی و برنامهریزی مشترک نیروهای مسلح خود را افزایش دهند.
در بیانیه رسمی وزارت دفاع انگلیس آمده است که این توافق، همکاریهای لندن و دوحه را در زمینههای مختلف از جمله آموزش نیروها، تبادل تجربیات نظامی و انجام رزمایشهای مشترک تقویت میکند. این وزارتخانه تأکید کرده است که توافق جدید «پایهای برای افزایش هماهنگی عملیاتی میان نیروهای دو کشور در حوزههای زمینی، هوایی و دریایی» خواهد بود.
وزیر دفاع انگلیس که در سفر خود با شماری از مقامات عالیرتبه قطری دیدار کرده، این توافق را نشانهای از «روابط تاریخی و رو به گسترش لندن و دوحه» توصیف کرد و گفت: «قطر و انگلیس شرکای نزدیک با روابط دفاعی دیرینه هستند. این همکاری مشترک امنیت هر دو کشور و ثبات منطقه خلیج فارس را تقویت میکند.»
هیلی همچنین از پایگاه هوایی «العدید» در قطر که بخشی از آن میزبان نیروهای انگلیسی است، بازدید کرد و در جریان تحولات اخیر عملیاتی و همکاریهای هوایی دو کشور قرار گرفت.
وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده است که این توافق بر پایه همکاریهای پیشین، از جمله تشکیل «یگان مشترک جنگندههای تایفون» میان دو کشور بنا شده است. این یگان به گفته لندن، نخستین اسکادران مشترک هوایی انگلیس از زمان جنگ جهانی دوم محسوب میشود.
بهنوشته بیانیه رسمی، این توافق بخشی از برنامه دولت برای «گسترش مشارکتهای جهانی دفاعی» و تقویت صنایع نظامی داخلی انگلیس است.