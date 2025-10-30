در همایش «مهرورزان سلامت» از ۲۴۰ نفر از پزشکان، پرستاران، اساتید و مددکاران تجلیل شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همایش «مهرورزان سلامت» با هدف پاسداشت خدمات انسان‌دوستانه و خیرخواهانه فعالان عرصه سلامت در استان یزد، به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این آیین، از ۲۴۰ نفر از پزشکان، پرستاران، اساتید دانشگاه، و مددکاران بیمارستان‌ها که در قالب طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی با ارائه خدمات درمانی، ویزیت رایگان، آموزش، و کمک‌های مادی و معنوی به فرزندان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یاری رسانده بودند، قدردانی شد.

استاندار یزد در این مراسم با قدردانی از اقدامات ارزنده گروه‌های پزشکی و داوطلبان سلامت اظهار کرد: فعالیت دلسوزانه و بی‌چشم‌داشت آنان در کمک به نیازمندان، جلوه‌ای زیبا از مهرورزی و ایمان عملی در جامعه است و نشان‌دهنده عمق تعهد انسانی و اخلاقی جامعه پزشکی استان است.

دکتر بابایی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، علم و حرفه پزشکی را وسیله‌ای برای آزمون انسان دانست و خاطرنشان کرد: این خدمت خالصانه پزشکان و کادر درمان، برکتی برای زندگی حال و آینده آنان خواهد بود.

نوری‌شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، نیز با بیان خدمات داوطلبانه مهرورزان سلامت گفت: این افراد با ارائه انواع خدمات درمانی، از جمله ویزیت رایگان، حضور در منازل مددجویان، کمک‌های مالی و آموزشی، نقشی مؤثر در ارتقای سلامت فرزندان نیازمند ایفا کرده‌اند.

در پایان مراسم، به نشانه سپاس و تکریم، هدایایی در قالب صنایع‌دستی که حاصل تلاش و هنر مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) یزد بود، به مهرورزان سلامت اهدا شد.