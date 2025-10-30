گزارشی از جشن استقبال از دانشجویان جدید در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با حضور پرشور خانوادهها و مسئولان دانشگاه برگزار شد. در این مراسم، بیش از ۴۰۰۰ دانشجو در رشتههای مختلف، آغاز سال تحصیلی خود را جشن گرفتند.
این برنامه با هدف آشنایی دانشجویان با فضای دانشگاه، امکانات آموزشی، چشماندازهای علمی و فرهنگی، و ایجاد انگیزه برای شروعی تازه در مسیر تحصیل برگزار شد. بسیاری از دانشجویان این روز را تجربهای جدید و هیجانانگیز توصیف کردند و حضور خانوادهها در کنار آنان، بر شیرینی این لحظه افزود.
در ادامه مراسم، پدر علم مدیریت دولتی ایران با تأکید بر نقش دانشجویان در پیشرفت علمی کشور گفت: «دانشجویان موتور محرکه دانشگاهها هستند. پیشرفت تنها با تجهیزات و ساختمان حاصل نمیشود، بلکه با انگیزه و تلاش دانشجویان معنا پیدا میکند.»
در حال حاضر، بیش از ۱۵ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مشغول به تحصیل هستند و این واحد دانشگاهی یکی از مراکز فعال علمی در استان محسوب میشود.