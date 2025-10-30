این برنامه با هدف آشنایی دانشجویان با فضای دانشگاه، امکانات آموزشی، چشم‌اندازهای علمی و فرهنگی، و ایجاد انگیزه برای شروعی تازه در مسیر تحصیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با حضور پرشور خانواده‌ها و مسئولان دانشگاه برگزار شد. در این مراسم، بیش از ۴۰۰۰ دانشجو در رشته‌های مختلف، آغاز سال تحصیلی خود را جشن گرفتند.

در ادامه مراسم، پدر علم مدیریت دولتی ایران با تأکید بر نقش دانشجویان در پیشرفت علمی کشور گفت: «دانشجویان موتور محرکه دانشگاه‌ها هستند. پیشرفت تنها با تجهیزات و ساختمان حاصل نمی‌شود، بلکه با انگیزه و تلاش دانشجویان معنا پیدا می‌کند.»

در حال حاضر، بیش از ۱۵ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مشغول به تحصیل هستند و این واحد دانشگاهی یکی از مراکز فعال علمی در استان محسوب می‌شود.