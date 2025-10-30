پخش زنده
به منظور نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد حفاظت محیط زیست ارومیه، روند نمونهبرداری واحدهای تولیدی و صنعتی پایش و ارزیابی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد، بر روند نمونهبرداری واحدهای تولیدی و صنعتی نظارت داشته و بهمنظور صحتسنجی، نمونهبرداری مشترک با آزمایشگاههای مذکور انجام دادند.
مختار خانی افزود: نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان بهصورت مستمر انجام میگیرد و در صورت آلاینده بودن آنها، اخطاریه زیستمحیطی برای صاحبان صنایع صادر میشود.
وی افزود: از وظایف سازمان محیط زیست، نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد است؛ ارائه خوداظهاری توسط کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز با هدف شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلودگی آنها و تاثیر آن بر سلامت انسان و محیط زیست براساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک صورت میگیرد.
خانی اظهار کرد: کارشناسان پایش این اداره با همراهی کارشناسان مسئول پایش و آزمایشگاه اداره کل بر روند نمونه برداری کارشناسان آزمایشگاه معتمد از کارخانه تراکتورسازی ارومیه، شرکت آذرباطری و شرکت ذوب مرتاض نظارت و به منظور صحت نمونه برداری از خروجی دودکش واحدهای مذکور بصورت مشترک اندازه گیری انجام شد