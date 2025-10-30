نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی در محل فرمانداری ویژه شهرستان طبس، در شهرستان طبس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این پروژه در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم و در اجرای تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تأمین حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی از منابع پاک و تجدیدپذیر، احداث شد.

هدف از اجرای این طرح، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های برق و صیانت از محیط‌زیست از طریق بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع پایدار و پاک انرژی عنوان شده است.

با بهره‌برداری از این نیروگاه، بخشی از نیاز انرژی الکتریکی ساختمان فرمانداری ویژه طبس از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین خواهد شد و این اقدام گامی مؤثر برای ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح دستگاه‌های اجرایی استان به شمار می‌رود.