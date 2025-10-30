به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران کلانتری ۱۷ حین گشت زنی و کنترل دست فروشان مسکن مهر، فردی را در حال عرضه انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته با یک دستگاه خودروی وانت پیکان شناسایی کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع با هماهنگی قضایی عامل توزیع مواد غذایی فاسد بازداشت شد، افزود: مأموران انتظامی طی بررسی این محموله غذایی در حال عرضه، بیش از ۴۷۰ قلم انواع مواد خوراکی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از قبیل انواع سس مایونز، انواع تنقلات، مربا‌های کوچک و بزرگ، آبمیوه، عصاره زعفران غیر استاندارد و نوشیدنی‌های غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه تمامی اقلام کشف شده به طور کلی تاریخ گذشته، غیر استاندارد و غیر قابل مصرف بود، گفت: در این رابطه متهم ۵۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ روشن قلب با اشاره به اینکه، مجموعه انتظامی با افراد سود جو که بخواهند امنیت و سلامت مردم را به خطر بیندازند برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد، از شهروندان خواست هنگام خرید مایحتاج خود دقت لازم را داشته و مراقب افراد سود جو و فرصت طلب باشند.