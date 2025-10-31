پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: آسمان استان امروز بهصورت قسمتی ابری خواهد بود و این شرایط در شهرستان طارم و مناطق مرتفع استان با مهآلودگی صبحگاهی همراه میشود.
سلطانی افزود: انتظار میرود از میزان پوشش ابر در طول روزهای آینده بهتدریج کاسته شود و در روزهای شنبه و یکشنبه، آسمان بیشتر مناطق استان صاف و آفتابی باشد.
وی با اشاره به عبور امواج ضعیف از منطقه در روز دوشنبه گفت: در آن روز آسمان استان مجدداً تا حدودی ابری پیشبینی میشود، اما فعلاً هیچ سامانه بارشی فعالی برای استان انتظار نمیرود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: از نظر دمایی، طی روزهای پیشرو ادامه سرمای شبانه در سطح استان پیشبینی میشود و شهروندان بهویژه در مناطق کوهستانی بهتر است تمهیدات لازم را برای مقابله با سرما را داشته باشند.