به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ سهراب صفری گفت: ماموران پاسگاه انتظامی ملاسرا حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی کامیونت ایسوزو یخچال دار مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این ودروی ، ۴ تن و ۴۰۰ کیلوگرم آلایش دامی شامل دل، جگر سفید، روده و دنبه غیر بهداشتی و غیر مجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شفت با اشاره به تشکیل پرونده برای راننده ۴۷ ساله و معرفی وی به مرجع قضائی از مردم خواست، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.