استاندار آذربایجان غربی برلزوم توجه ویژه فرمانداران استان به احیای دریاچه ارومیه، رفع موانع موجود در مبادی مرزی و ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی، به‌ویژه در آستانه انتخابات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی روند سرمایه‌گذاری و تبیین اختیارات فرمانداران شهرستان‌های آذربایجان‌غربی به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور معاونان استانداری و فرمانداران شهرستان‌ها در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

رحمانی در این نشست با تأکید بر نقش محوری فرمانداران در مدیریت شهرستان‌ها اظهار کرد: فرمانداران محور اصلی مدیریت در استان هستند و باید با اشراف کامل به امور محوله، بر اساس اولویت‌ها و نیاز‌های محلی برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

وی افزود: آذربایجان‌غربی در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد و انتظار می‌رود با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، وضعیت توسعه‌ای استان به سطح قابل قبول و پایدار برسد. شاه‌بیت تغییر و تحول در شهرستان‌ها جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌هاست.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت طرح‌های کلان زیست‌محیطی و اقتصادی گفت: احیای دریاچه ارومیه و رفع موانع موجود در مبادی مرزی باید در اولویت کاری فرمانداران قرار گیرد. همچنین ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی، به‌ویژه در آستانه برگزاری انتخابات، از مهم‌ترین وظایف فرمانداران است.

در ادامه این جلسه، مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات پیش‌رو، اظهار کرد: کلیه مراحل انتخابات در استان به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و فرآیند احراز هویت نیز به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.

وی افزود: دقت، شفافیت و تسهیل روند رأی‌گیری از اولویت‌های اصلی برگزاری انتخابات است و همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها باید همکاری لازم را در این زمینه با فرمانداران داشته باشند.