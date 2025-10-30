جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت با عنوان «آیه‌های ایثار» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت رشادت‌های رزمندگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم، در جشنواره «آیه‌های ایثار» که با حضور جمعی از شاعران، ایثارگران و خانواده‌های شهدا برگزار شد با اشاره به ضرورت تقویت جریان شعر در جامعه ایثارگری گفت: جای خالی جمعیت منسجم از شاعران ایثارگر در قم احساس می‌شد و برگزاری این جشنواره می‌تواند جرقه‌ای برای تشکیل انجمن شعرای جانباز و ایثارگر استان باشد.

حجت‌الاسلام حسن هنرمند، افزود: در این دوره از جشنواره، با وجود فرصت محدود برای جمع‌آوری آثار، بیش از ۲۵۰ اثر از شاعران ایثارگر دریافت شد که از میان آن‌ها، ۱۲ اثر برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی با اشاره به محورهای هفت‌گانه جشنواره بیان کرد: اشعار ارسالی حول موضوعاتی همچون شهدای استان قم، بیانات رهبر معظم انقلاب، فرهنگ ایثار و مقاومت، و مضامین مرتبط با حماسه و ایثار سروده شده‌اند.