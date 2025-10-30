به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز چهارم و پایانی مسابقات شنا سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه، محمدمهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۲ دقیقه و ۱ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه مدال طلای این ماده را از آن خود کرد. شناگرانی از هند و هنگ‌کنگ دوم و سوم شدند.

محمدمهدی غلامی صبح امروز با زمان ۲ دقیقه و ۳ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه به عنوان نفر اول به فینال راه یافته بود. ۲۷ نفر در این ماده رقابت کردند.

محمد مهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه در روز اول مسابقات شنا هم موفق به کسب اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان شده بود و این مدال، دومین مدال طلای شنای ایران برای کاروان سفیران امید محسوب می‌شود.

تیم شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.