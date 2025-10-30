پخش زنده
امروز: -
جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر کشور در سفر به شمال سیستان و بلوچستان با عشایر و دامداران تالاب هامون دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این دیدار میرزاوند گفت: جامعه عشایری به عنوان تولید کننده هستند و ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور از تلاش جامعه عشایریست.
وی افزود: با توجه به خشکسالیهای چندین ساله در شمال استان سیستان و بلوچستان اغلب عشایر و دامداران این منطقه دامشان از بین رفته و بر این اساس پیگیریهای برای تامین نهادهای دامی و تامین آب شرب برای کمک به عشایر این منطقه انجام شده است.
رئیس سازمان امور عشایر کشور تصریح کرد: با همکاری ستاد بحران کشور حدود سه هزار میلیارد تومان به جامعه عشایری اختصاص یافته و یک میلیارد تومان آن توزیع استانی شده تا بخشی از دغ دغههای جامعه عشایری مرتفع شود.