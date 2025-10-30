به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر قائم پناه روز پنجشنبه ۸ آبان در پایان سفر دو روزه به خوزستان در گفتگویی رسانه‌ای گفت: این سفر با هدف پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهور به استان انجام شده است.

وی افزود:این سفر با بازدید از پروژه شلمچه-بصره را آغاز شد که خوشبختانه قسمت ایران با پیشرفتی غیرقابل تصور، حدود ۲۵ درصد از نظر فنی و مالی پیشرفت داشته و با طرف عراقی نیز تأکید کردیم هرچه زودتر کار در بخش بصره را آغاز کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز نیز از پروژه متروی اهواز که خوشبختانه مجدد آغاز شده بازدید شد و سپس از روند اجرایی پل عنافچه باوی که برای ۲۲ هزار نفر از اهالی ۷۰ روستا خدمات‌رسانی خواهد کرد، دیدن کردیم.

قائم پناه خاطرنشان کرد: همچنین در اقدامی نمادین با هدف تأکید بر عدالت آموزشی مدرسه‌ای که سنگ‌بنای آن سال گذشته توسط رئیس‌جمهور محترم نهاده شده بود را افتتاح کردیم که مدرسه بسیار باکیفیتی بود و از دیدن آموزش دختران در آن کلاس‌ها خوشحال شدم.

وی گفت: سپس از برداشت نیشکر بازدید کردیم و در نهایت برای پیگیری مصوبات سفر استانی دولت و روند اعطای تسهیلات، جلسه‌ای برگزار شد که استاندار قول پیگیری بیشتر داد.

معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: استان خوزستان آنقدر مهم است که رییس‌جمهور به درخواست استاندار، قصد دارند هیأت دولت را در یکی دو روز آینده در این استان تشکیل دهند تا با توجه به اهمیت استراتژیک و اقتصادی خوزستان، برنامه‌ای برای توسعه آن تدوین کنند.

قائم‌پناه تأکید کرد: در پیگیری مصوبات مربوط به بخش خصوصی و دولت، تا حدود زیادی موفقیت داشتیم و از استاندار به خاطر پیگیری از این اقدامات قدردانی می‌کنم. دولت از استاندار محترم حمایت می‌کند تا با قدرت برنامه‌های توسعه‌ای خود را جلو ببرند.

وی اظهار داشت: امیدوارم مسئولان استان با همدلی و انسجام به کار خود ادامه داده و در اجرای مصوبات دولت کمک کنند.