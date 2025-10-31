پخش زنده
نمایشگاههای کتاب در شهرهای استان اصفهان برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: همزمان با هفته کتاب رویدادهای فرهنگی و کتابخوانی در حال برنامه ریزی است که برپایی نمایشگاههای کتاب در شهرهای استان اصفهان از جمله آن است.
محمد علی جعفری به نام گذاری ۲۴ تا ۲۹ آبانماه به عنوان هفته ملی کتاب، افزود: برای این مناسبت مهم فرهنگی همافزایی و همگرایی بین نهادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان اصفهان صورت گرفته تا برنامه های متنوعی اجرا شود.
معاون فرهنگی رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ،رونمایی از تازه های نشر، افتتاح مراکز فرهنگی کتابخوانی، زنگ کتاب، پویش کتابخوانان و اجرای طرحهای کتابخوانی در مدارس و مراکز فرهنگی را از دیگر برنامههای این هفته اعلام کرد و یادآورشد: تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی و کتابداران کتابخانه های عمومی و مساجد نیز در این هفته انجام می شود.
محمدعلی جعفری اختصاص تبلیغات شهری به موضوع کتاب را از دیگر برنامههای این مناسبت اعلام کرد و گفت: نهادهای اداری و رسانهها در این هفته برنامههای خود را معطوف به کتاب و کتابخوانی خواهد کرد.
وی به وضعیت نشر کتاب در استان اصفهان اشاره کرد و اذعان داشت: امسال بیش از یک هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب در این استان منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته روند روبه رشدی داشته است.
معاون فرهنگی رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان یادآورشد: مجوزهای نشر در ماههای آینده نیز صادر و آمار چشم گیری در نشر کتاب را رقم خواهد زد.
وی با اشاره به صدور پروانه نشر در این استان یادآورشد: ۱۴ پروانه نشر امسال صادر شده که فعالیتهای این عرصه را توسعه میدهد.
جعفری با بیان اینکه بخشی از این فعالیتها در شهرستانها است، تاکید کرد: با گسترش فعالیتهای فرهنگی در شهرها شاهد رونق برنامههای فرهنگی و کتابخوانی در نقاط مختلف هستیم.