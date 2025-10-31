پخش زنده
داوران دیدارهای نمایندگان فوتبال اصفهان در هفته نهم لیگ برتر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ اسامی داوران قضاوتکننده دیدارهای ذوبآهن و سپاهان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.
بر این اساس دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و ملوان بندرانزلی که عصر شنبه ۹ آبان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه فولادشهر برگزار میشود را سعاد وفاپیشه سوت خواهد زد.
مهدی سیفی، رضا احمدی و مهدی حبرئیلی کمکهای او خواهند بود؛ مهناز ذکایی و بهمن عبداللهی داوران VAR هستند و محمود رفیعی ناظر این مسابقه است. همچنین سپاهان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین مهمان تیم شمس آذر است؛ موعود بنیادیفرد به کمک علیرضا ایلدروم، حامد صفایی و رضا مرادی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
رسول فروغی ناظر مسابقه است؛ نکته جالب عدم اعلام اسامی داوران VAR است که به نظر میرسد این دیدار بدون بهرهگیری از کمکداور ویدئویی برگزار خواهد شد.