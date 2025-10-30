پخش زنده
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: مناطق آزاد نیازمند بازنگری جدی و احیای نقش واقعی خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد جباری، با اشاره به ضرورت بازتعریف مأموریت مناطق آزاد، گفت: مناطق آزاد باید دروازه ورود سرمایه خارجی و موتور محرک توسعه کشور باشند.
او در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی کیش، با قدردانی از حضور وزیر و مدیران مناطق آزاد، افزود: رئیسجمهور همواره تأکید دارد که از ظرفیت نیروهای متخصص داخلی استفاده شود و امروز آقای مدنی زاده از جنس مناطق آزاد است و شناخت دقیقی از ظرفیتها و مشکلات دارد.
او با تأکید بر اهمیت ایفای نقش اصلی مناطق آزاد در اقتصاد ملی، افزود: قرار بود مناطق آزاد دروازه ورود سرمایههای خارجی و مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی باشند، اما امروز درگیر محدودیتها و مقرراتی شده که گاهی از دیگر شهرها نیز پیچیدهتر است.
احمد جباری، گفت: وقتی در کشورهای همسایه معافیتهای مالیاتی و مشوقهای سرمایهگذاری جذاب وجود دارد، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی بهراحتی وارد مناطق آزاد کشور شود و ما باید به سمت تسهیل واقعی سرمایهگذاری برویم، نه اضافه کردن مقررات جدید.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حمایت مجلس از احیای جایگاه مناطق آزاد، تصریح کرد: مجلس، آمادگی دارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت را در بازنگری و اصلاح قوانین مناطق آزاد یاری کند تا این مناطق به هدف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایهگذار و رونق اقتصادی بازگردند.
احمد جباری با بیان اینکه امروز باید به سرمایهگذاران دلگرمی داد، گفت: مناطق آزاد باید پنجره واحد سرمایهگذاری باشند، نه اینکه سرمایهگذار از یک در وارد شود و از در دیگر خارج و این وضعیت قابل قبول نیست و باید اصلاح شود.
او بر ضرورت توجه به توسعه دانشگاهی، گردشگری سلامت و استفاده از نیروهای بومی و نخبگان کیش در مدیریتها تأکید کرد و گفت: جوانان تحصیلکرده کیش ظرفیت ارزشمندی برای آینده کیش هستند و باید از توان آنان در سطوح مدیریتی استفاده شود.