۴۵ سال، از اولین مذاکره ایران و آمریکا می‌گذرد؛ مذاکره‌ای که با بدعهدی آمریکایی ها، به یک تجربه تاریخی تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ در سالگرد روز دانش‌آموز و روز تبعید امام خمینی از ایران به ترکیه، ساختمان سفارت آمریکا در تهران به تصرف دانشجویان پیرو خط امام در آمد. این رویداد به تلافی ۹ ماه اقدامات تخریبی، براندازانه و خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸) صورت گرفت. در این اقدام ۵۲ جاسوس دیپلمات‌نمای آمریکا در تهران به مدت ۴۴۴ روز گروگان بودند. حادثه تسخیر سفارت آمریکا که هیمنه آن کشور را در جهان شکست، در تاریخ تحولات سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک نقطه عطف محسوب می‌شود.

در ادامه می توانید روایت کوتاهی‌ از این ماجرا مشاهده کنید.