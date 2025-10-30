به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جشن روز نوجوان و بسیج دانش آموزی با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از دانش آموزان دختر فعال در حوزه بسیج دانش آموزی خواهران حضرت فاطمه الزهرا (س) در محل مجتمع تفریحی توریستی سنجاقک شهر گلبهار برگزار شد.

در این مراسم برنامه هایی از قبیل مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی، طناب کشی و مسابقات احکام نماز اجرا شد.

گروه سرود دانش آموزی دختران نیز به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، روز پرستار و روز نوجوان به اجرای سرود پرداختند.

این مراسم به همت حوزه بسیج دانش آموزی خواهران حضرت فاطمه الزهرا (س)، ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلبهار، اداره آموزش و پرورش و شرکت عمران شهر گلبهار برگزار شد.