در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، نیرو‌های رژیم پهلوی با شلیک به سوی دانش‌آموزان و دانشجویان معترض در دانشگاه تهران، دست‌کم چندین تن را به خاک و خون کشیدند و این روز به‌عنوان نماد ایستادگی دانش‌آموزان علیه استبداد در تاریخ ایران ماندگار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷، هزاران دانش‌آموز و دانشجو در اعتراض به حکومت پهلوی و حمایت از نهضت اسلامی در مقابل دانشگاه تهران گرد آمدند.

نیروهای نظامی رژیم برای سرکوب این تجمع مسالمت‌آمیز، به سوی مردم آتش گشودند و ده‌ها نفر از جوانان و دانش‌آموزان را به شهادت رساندند یا زخمی کردند.

این واقعه که به "کشتار دانش‌آموزان در ۱۳ آبان" شهرت یافت، خشم عمومی را شعله‌ورتر کرد و نقش مهمی در تسریع روند انقلاب اسلامی ایفا نمود. از آن پس، ۱۳ آبان به‌عنوان "روز دانش‌آموز" در تقویم رسمی کشور ثبت شد تا یاد و راه شهیدان آن روز زنده بماند.

از آن روز تاکنون دانش آموزان همواره در صحنه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی از دفاع مقدس تا عرصه های علمی و فرهنگی نقش آفرین و پیشگام بوده اند و با روحیه ای انقلابی راه شهیدان ۱۳ آبان را ادامه دادنده اند.

به مناسبت روز دانش آموز گزارشی تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.