بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون بنز با خودروی کوییک، راننده خودروی سواری جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهر رضویه گفت: حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه بر اثر تصادف دو دستگاه خودروی بنز کامیون و سواری کوییک در محور مشهد-میامی، راننده سواری داخل خودرو محبوس شد که آتش نشانان شهر رضویه سریعا در محل حاضر شدند.

محمدرضا ضیایی افزود: این حادثه در جاده میامی، حدفاصل جاده میربنگش و تصفیه خانه رخ داد و آتش نشانان موفق به رهاسازی راننده کوییک از میان آهن پاره ها شدند اما راننده خودروی سواری بر اثر شدت برخورد، در دم فوت شده بود.

وی تصریح کرد: علت این حادثه توسط نیروهای پلیس راه در دست بررسی است.

محور مشهد-میامی در محدوده بین شهر رضویه تا امامزاده یحیی‌ بن‌ زید(ع) به دلیل عرض کم، به کانونی پرخطر و حادثه‌ خیز تبدیل شده است.

با وجود ثبت آمار بالای تصادفات در این بخش از جاده، همچنان طرح تعریض آن اجرا نشده است.